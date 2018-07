Bebê nasce após mãe morrer em acidente de caminhão em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma menina nasceu durante um acidente na rodovia Régis Bittencourt, no km 517, em Cajati (a 230 km de SP), na quinta-feira (26). A mãe não resistiu e morreu no local.

Segundo a concessionária Autopista Fernão Dias, a grávida estava no banco do carona de um caminhão que transportava madeira. O veículo perdeu o controle e capotou.

A mulher morreu ao ser arremessada para fora do veículo e ficar presa sob a carga. Até o fim da tarde deste sábado (28), a mulher ainda não havia sido identificada.

Quando a equipe de resgate chegou ao local, viu que a barriga dela havia sido rompida com o impacto, mas a recém-nascida estava viva.

A menina foi encaminhada para o Hospital Regional Vale do Ribeira, em Pariquera-Açu. Ela passa bem, mas continua internada em observação.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, que investiga as causas do acidente, a Polícia Rodoviária Federal prestou atendimento às vítimas.

O motorista, um homem de 30 anos, será autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a polícia, ele prestou socorro à vítima.

Foi realizado exame toxicológico no motorista e coleta das impressões digitais da vítima para identificação.

Além disso, foi coletado material genético para eventual confronto de DNA. No entanto, até este sábado (28), nenhum familiar havia comparecido para reclamar o corpo.

Em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, o médico Elton Fernando Barbosa afirmou que o caso se tratou de um milagre.

"Nesse processo de abertura da barriga da mãe, o feto acabou expelido. Podemos classificar como um milagre", disse.