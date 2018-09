Beca Milano anuncia data de casamento com diretor artístico do SBT

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef confeiteira Beca Milano, dos programas Fábrica de Casamentos e do Bake Off Brasil - Mão na Massa, do SBT, vai se casar com Fernando Pelégio, diretor artístico da emissora.

Segundo nota divulgada, a festa marcada para o dia 6 de outubro deve reunir 400 convidados na Casa Bertolazzi, em São Paulo.

O vestido de noiva será criado pelo estilista Lucas Anderi, do programa 'Fábrica de Casamentos', e será feito todo em renda francesa.

O decorador Dannilo Camargos está no time de profissionais coordenados pela assessoria Boutique 3, da amiga de Beca, Elisa Tavares.

"Eu sempre me emociono em casamentos e a última temporada do Fábrica de Casamentos foi ainda mais especial porque já estávamos cuidando de todos os preparativos. Agora, que está cada vez mais próximo, a ansiedade está a mil. Terminando as gravações do Bake Off Brasil, começarei a fazer meu bolo de casamento, que será uma grande surpresa para o noivo!", revela Beca.

Já noivos há alguns meses, o casal já trocava declarações de amor pelas redes sociais.

"Amor da minha vida! Meu presente de Deus!! O dono do meu coração. Com você conheci o verdadeiro significado de companheirismo, cumplicidade, felicidade e amor. Amor verdadeiro! Um amor que traz paz. Sou abençoada em te-lo ao meu lado, em compartilhar minha vida com você!! Quero viver assim, ao seu lado, para sempre!! Tomar nosso cappuccino juntos todas as manhãs, para sempre!! Sonharmos juntos, para sempre!! Meu futuro marido! Meu eterno namorado!!?Te amo muito", escreveu Beca no Instagram.