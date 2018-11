Beira estuda tingimento de peças com borra de café em desfile na SPFW

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A grife Beira é uma das boas apostas da São Paulo Fashion Week.

Ainda que a roupa da estilista Lívia Campos não imprima tão bem na foto -porque seus trabalhos são construídos com propósito de emoldurar o corpo e não fazer dele um cabide para a exuberância do brilho de festa-, as peças resumem uma nova safra de estilistas comprometidos com seu próprio método.

No caso da marca, destaque desta quarta (24), quarto dia de desfiles, as peças foram "descarregadas" de tingimento em lavanderia para, depois do processo, serem borradas com café e tingimentos naturais.

Breves se diz mais preocupada com os cortes, as linhas e o trabalho de costura do que necessariamente a imagem final.

Seu desfile, com trilha tão minimalista quanto as roupas, mostrou variações de linho, seda e algodão tratados de forma manual.