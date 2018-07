Belas, imprevisíveis e estilosas

Estamos na corrente do tempo. Eu do lado de cá antecipando para vocês quais são as modas que o povo das ruas de Paris usa em 2018 e que influenciarão as de vocês em 2019. É um elo inquebrável, indestrutível e inabalável. Eu sempre faço esse texto.

É um #TBT eterno nas minhas colunas, já que tudo que se faz e usa aqui vira moodboard (painel de referências) para quem faz as roupas brasileiras. Não temos segredos nisso. Não tenho como não falar no assunto. Os criadores amam Paris e vêm para cá sempre fotografar as ruas, as vitrines, comprar revistas e até existem os que conseguem ver alguns desfiles para o “copie-cole” depois.

Então, já que estou fofocando modas, você pode ter certeza que vai usar ternos em alfaiataria coloridos, ter muito amarelo, verde bandeira, roxo, rosa e crer que o color blocking entra em fase de volta, mas pode contar com a presença dos clássicos e básicos como muitas parisienses estão fazendo.

Um viva para as que amam vestir-se bem, mas são atemporais e investem em seu estilo próprio ao invés de seguir as modinhas. E é aí que a coisa fica interessante porque muita gente veste o que quer, o que gosta, o que tem em casa e vai para rua linda e acontece! A alegria do ser, vem antes do vestir, e isso muda tudo!

Então, eu passo por aqui hoje apenas para te dizer isso: não caia na roubada de achar que tem que usar tudo que te impuserem como moda, porque ela pode te deixar igual a milhares de outras pessoas e vampirizar a tua real identidade.

Prefira ser o que você tem vontade por meio da roupa. Não acredite que você não tem um corpo para usar esse ou aquele modelo de saia, calça ou o quer que seja, apenas use se você o desejar. É o teu prazer que importa. A tua felicidade e a tua generosidade para com você mesma. Dela emana o teu melhor look. Voilà!