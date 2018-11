Belivaldo, do PSD, e Valderez, do PSB, disputam segundo turno em SE

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eleição para o governo do Sergipe será definida no segundo turno entre o candidato a reeleição Belivaldo Chagas (PSD) e o deputado federal Valadares Filho (PSB). Belivaldo recebeu 41% dos votos, contra 21% dos votos de Valderes.

Belivaldo, até então vice-governador, assumiu o estado em abril deste ano, em substituição a Jackson Barreto (MDB), que deixou o cargo para disputar a uma vaga ao senado. Ele já foi deputado estadual quatro vezes.

Antes de se candidatar ao governo, Valadares Filho já havia disputado as eleições para prefeito de Aracaju, em 2012, mas perdeu. Ele completou neste ano seu terceiro mandato como deputado federal pelo estado.

A campanha no segundo turno deve focar nos três principais problemas do estado atualmente: segurança, saúde e contas públicas.

Servidores do Sergipe chegaram a ficar com salários atrasados em 2018 e o fundo de previdência estadual vive o colapso fiscal.

Já na segurança, o estado vem registrando aumento da violência, com piora em crimes como tráfico de drogas e homicídios.

Belivaldo promete criar um comitê para tentar sanear as finanças do estado, empreender uma reforma tributária com redução da carga que incide sobre o consumo, a reestruturação das carreiras do funcionalismo e a criação de um calendário de pagamentos de servidores, fornecedores e prestadores de serviço.

Ele pretende ainda a construção de um hospital do câncer no estado, antiga promessa dos políticos locais. Belivaldo integra coligação formada pelos partidos PP, MDB, DC, PCdoB, PSD, PT e PHS.

Valadares Filho também promete construir um hospital do câncer, além de um hospital geral na região da grande Aracaju. Promete a criação de um comitê de segurança, com a presença de secretários de segurança, saúde, educação, esporte e cultura, além de reestruturar delegacias locais.

Valadares Filho integra coligação formada pelo PSB, PDT, PPL, PTB, Pros e PRPNas simulações de segundo turno Belivaldo perdia de 36% a 42% para Valadares Filho.