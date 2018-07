Belo Horizonte é a capital que mais contrata no Brasil; veja ranking

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Belo Horizonte é a capital do país com o melhor saldo entre contratações e demissões em junho de 2018, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O movimento na capital mineira ocorre no mês em que o país apresentou, pela primeira vez em 2018, um saldo negativo de vagas formais.

No balanço de junho, entre admissões e desligamentos em todo o Brasil, foram 661 postos de trabalho destruídos.

Para o coordenador do departamento de economia da Fecomercio de Minas Gerais, Guilherme Almeida, o bom desempenho de Belo Horizonte se explica tanto pela força dos serviços quanto pelo ressurgimento da construção civil.

"Dentro do setor terciário, a atividade financeira e também a imobiliária apresentaram um desempenho positivo ao longo do ano, e isso se repete agora em junho", diz o economista.

No mês, o pior desempenho por setor em Belo Horizonte foi registrado na indústria de transformação, que perdeu 249 vagas. Já a construção civil teve o melhor resultado, com 747 admissões.

"Com a crise, as construções diminuem, e o estoque de imóveis também cai. A procura, porém, ressurge com a redução da taxa básica de juros. Essa demanda faz com que a construção civil volte a apresentar números positivos", afirma Almeida.

No país, o segundo melhor resultado em junho é o de Goiânia, com saldo positivo de 740 vagas. Em seguida vem Brasília, com 484.

Os piores resultados do mês são os de São Paulo e Rio de Janeiro.

Apesar do desempenho negativo no mês, a capital paulista é a que apresenta o melhor saldo no acumulado do ano, com 38.453 vagas.

Veja ranking abaixo com o desempenho das capitais brasileiras em junho de 2018:

2018

Saldo Junho (Admissões - Desligamentos)

Belo Horizonte (MG) 811

Goiânia (GO) 740

Brasília (DF) 484

Manaus (AM) 479

Fortaleza (CE) 353

Vitória (ES) 122

Palmas (TO) 84

São Luís (MA) 81

Rio Branco (AC) -36

Porto Velho (RO) -41

Cuiabá (MT) -63

Campo Grande (MS) -171

Florianópolis (SC) -183

Boa Vista (RR) -204

Maceió (AL) -298

Macapá (AP) -344

João Pessoa (PB) -360

Natal (RN) -407

Porto Alegre (RS) -431

Aracaju (SE) -435

Recife (PE) -661

Teresina (PI) -733

Salvador (BA) -768

Belém (PA) -925

Curitiba (PR) -2225

Rio de Janeiro (RJ) -3584

São Paulo (SP) -5620