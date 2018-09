Belo Horizonte sedia edição do festival gastronômico Fartura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Belo Horizonte recebe neste fim de semana (22 e 23) a quinta edição do festival gastronômico Fartura. Serão, ao todo, 70 atrações, de todo o país, espalhadas em cinco espaços.

No Chefs e Restaurantes, por exemplo, o visitante poderá experimentar receitas de Rodolfo Mayer, do restaurante Angatu (Tiradentes), e de Nati Tussi, do Roister (Porto Alegre), entre outros nomes.

Cozinheiros também vão preparar pratos diante do público, no espaço Cozinha ao Vivo. Passarão por lá Carlos Bertolazzi e seu arroz de pato, do paulistano Zena Caffè, e a campo-grandense Danielle Thomaz e sua carne de jacaré.

A programação completa está em farturabrasil.com.br. Os ingressos poderão ser trocados por cinco quilos de alimentos não perecíveis, cinco litros de leite ou doações de R$ 15. Tudo será encaminhado para o Servas (Serviço Voluntário de Assistência Social).