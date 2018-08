Bem Paraná divulga primeira pesquisa na quarta

Contratada pelo Jornal Bem Paraná, a primeira pesquisa eleitoral ao governo do Estado com cenário político consolidado deve ser divulgada na próxima quarta-feira. O levantamento, que deve ouvir por amostragem 1.250 pessoas, será feito pelo instituto IRG Consultoria. A margem de erro é estimada em 2,8 pontos porcentuais.

Desde janeiro, as quatro pesquisas obrigatoriamente registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) consideraram cenário político com a presença do ex-senador Osmar Dias (PDT) na corrida pelo Palácio Iguaçu, entre outras diferenças. O questionário terá perguntas para resposta estimulada e espontânea.

A estimulada vai apresentar nove candidatos: Cida Borghetti (PP), Doutor Rosinha (PT), Geonisio Marinho (PRTB), Ivan Bernardo (PSTU), João Arruda (MDB), Ogier Buchi (PSL), Professor Jorge Bernardi (REDE), Professor Piva (PSOL), Priscila Ebara Guimarães (PCO) e Ratinho Junior (PSD).

O registro da pesquisa IRG/Bem Paranána na Justiça Eleitoral é PR-03873/2018.