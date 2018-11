Ben Affleck aparece mais magro e forte em nova fase de reabilitação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ben Affleck, 46, foi fotografado pela primeira vez nesta segunda-feira (1º) perto de sua casa, em Pacific Palisades, em Los Angeles, desde que saiu da clínica de reabilitação se onde trata de alcoolismo, doença contra a qual luta desde 2001.

O intérprete do super-herói Batman apareceu mais magro e musculoso. Segundo o site TMZ, ele foi autorizado a deixar a clínica após cumprir período de 30 dias de internação para fazer exercícios e malhar em casa acompanhado de seu treinador.

A readaptação à vida em casa faz parte do processo de reabilitação de Affleck, que dirigiu de Malibu, onde fica a clínica, até sua casa.

No mês passado, o ator foi levado para uma clínica de reabilitação pela ex-mulher, Jennifer Gardner, 46. Segundo a revista People, o ator passava dias em casa bebendo sozinho, sem tomar banho e se alimentando pouco.

Segundo a US Weekly, o ator tem levado muito a sério o tratamento, pois se sente mal por ter chegado a este ponto, especialmente por conta dos filhos.

O ex-casal também teria chegado a um acordo sobre o divórcio deles. Affleck e Garner anunciaram que estavam se separando no começo de 2015, após rumores de que a relação estava abalada pelo vício do ator. Eles estavam juntos há dez anos. Desde então, chegaram a reatar e a desistir do divórcio, segundo boatos.

Agora, com a papelada, os dois terão a guarda-conjunta dos filhos: Violet, 12, Seraphina, 9, e Samuel, 6.

Affleck e Garner não tinham um acordo pré-nupcial e também tomaram decisões quanto aos imóveis dos quais são donos.

Com um copo de suco, Affleck exibiu os ombros mais largos e a silhueta mais esguia durante pausa na clínica de reabilitação em que está para se tratar do vício em álcool. Tudo indica que o ator estava a caminho de uma reunião, que faz parte do tratamento contra a dependência.