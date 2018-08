Ben Affleck é levado para reabilitação pela ex, Jennifer Garner

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ben Affleck, 46, foi levado para uma clínica de reabilitação nesta quarta (22) por sua ex-mulher, a atriz Jennifer Garner, 46. O ator está sendo internado para tratar do alcoolismo, doença contra a qual luta desde 2001. Segundo a revista People, Aflleck teria aceitado a internação após uma visita de Garner.

A atriz teria encontrado com ele no mesmo dia mais cedo e foi fotografada deixando o local entristecida. Durante a tarde, ela retornou para a residência do ex-marido com uma amiga e o levou para a clínica, em Malibu, na Califórnia.

Nas últimas semanas, Affleck e a modelo Shauna Sexton foram vistos juntos diversas vezes. Ela, que disse em entrevista à People ser o tipo "whisky o dia inteiro", teria sido o gatilho para que o ator tivesse uma recaída. Nesta segunda (20), o Affleck foi visto recebendo uma encomenda de uma loja de bebidas.

Sua primeira internação foi em 2001 e seis anos depois o ator disse ter completado o tratamento. Na ocasião, ele publicou um texto em suas redes sociais, dizendo que o vício era algo que estava lutando contra havia muito tempo.

"Eu quero viver a vida plenamente e ser o melhor pai que eu puder. Eu quero que os meus filhos saibam que não tem nada de vergonhoso em buscar ajuda quando precisar e que há sempre uma fonte de força para qualquer pessoa que precise mas que tenha medo de dar os primeiros passos", escreveu ele em 2017.

Affleck, que interpreta o Batman nos cinemas, é pai de Samuel, 6, Violet, 12, e Serafina, 9, ambos de seu casamento com Jennifer Garner. Eles anunciaram o divórcio no começo de 2015, após alguns boatos de que a relação estava abalada pelo vício do ator.