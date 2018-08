Ben Affleck vai para reabilitação após pedido de Jennifer Garner

Da redação

O ator Ben Affleck entrou em reabilitação após uma intervenção de Jennifer Garner, sua ex-mulher (eles estão atualmente separados). De acordo com o TMZ, a atriz foi até a casa dele em Los Angeles e pediu que ele buscasse ajuda. Affleck foi receptivo ao pedido e foi levado a uma clínica na quarta-feira (22). Fontes disseram que ele teve uma recaída no abuso de álcool recentemente e vem piorando. O estopim teria sido uma foto de dois dias atrás em que Affleck aparece comprando uma caixa de bebidas de um entregador. Ben Affleck já passou pela reabilitação em 2001, e também em dezembro de 2017.

Cinema



Quentin Tarantino contrata filha de Uma Thurman para novo filme

O diretor norte-americano Quentin Tarantino contratou Maya Hawke, filha dos atores Ethan Hawke e Uma Thurman, para atuar em sua nova produção, ‘Once Upon a Time In Hollywood’. Uma foi protagonista de três dos filmes de Tarantino: ‘Pulp Fiction’ e as duas partes de ‘Kill Bill’, mas viu sua relação com o diretor ficar abalada em 2017 após denúncia da atriz alegando negligência por parte de Tarantino. Em entrevista para o jornal The New York Times, Uma Thurman alegou que o diretor a obrigou a fazer uma cena perigosa envolvendo colisão de um carro que acabou a deixando com sequelas físicas. O diretor pediu desculpas pelo ocorrido dias depois, dizendo que a situação foi errada e ele não tinha pensado nas consequências da gravação da cena. Segundo o site Entertainment Today, a contratação de Maya para participar da produção é um indício que Tarantino e Uma fizeram as pazes, uma vez que se ainda estivessem brigados ela não teria deixado sua filha, que ainda está em início de carreira, trabalhar com o diretor.

‘Não terá aula’



Menino de 5 anos finge ser professora e manda ‘recado’ à mãe

Um garoto de cinco anos de idade escreveu um bilhete que viralizou nas redes sociais. Gabriel Lucca entregou na última terça (21) à mãe um “recado” fingindo ser da sua professora, para tentar faltar à aula em Ibiúna (SP). A estratégia deu errado já no momento em que o garoto deu o recado para a mãe, Geovana Santos, 23. “Ele me entregou o bilhete rindo, com cara de sapeca, já sabendo que não ia dar certo”, disse a mãe. Gabriel afirmou que queria ficar um dia em casa, para assistir a séries na televisão. Como a mãe não o autorizou a faltar, ele fez o bilhete logo em seguida. Gabriel escreveu: “Senhores paes [sic]. Amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado: tia Paulinha. É verdade esse bilete [sic]”. A tia Paulinha mencionada no “recado” é a professora Paula Renata Robardelli, 35, que dá aulas para Gabriel no pré 2, no período da tarde. “Respondi que este menino dá nó até em pingo d’água”, afirmou a educadora aos risos.

Cinema



Idris Elba acaba com rumores de que será o próximo James Bond

O ator inglês Idris Elba pôs fim nos rumores que ele será o próximo James Bond na franquia de filmes do agente secreto 007. Durante a estreia do filme ‘Yardie’, que Elba dirigiu, na quarta-feira, 22, ele foi perguntado se aceitaria o icônico papel que já passou pelas mãos de Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan e outros. “Não”, respondeu diretamente a uma repórter do programa ‘Good Morning Britain’, do canal ITV. Quando perguntado se ele gostava do seu dry martini batido ou mexido, em alusão à famosa frase dita por Bond nos filmes, Elba brincou e disse que preferia “frito”. Conhecido por interpretar o detetive John Luther na série ‘Luther’, o nome de Elba sempre aparecia como um dos favoritos para assumir o papel e os rumores recomeçaram após o diretor Antoine Fuqua afirmar que os produtores da franquia 007 revelaram que estavam atrás de um ator negro para suceder Daniel Craig.

Polêmica

Jimmy Bennett rompe o silêncio sobre caso de abuso sexual de Asia Argento

O ator Jimmy Bennett decide fazer declarações públicas sobre a acusação de ter sofrido de abuso sexual da atriz Asia Argento — que liderou o movimento #MeToo, que lutava contra o assédio. “Meu trauma ressurgiu quando ela apareceu como uma vítima”, desabafou Bennett ao ‘The New York Times’. “Acreditava que havia um estigma de estar nessa situação, sendo um homem em nossa sociedade. Não pensei que as pessoas entenderiam que o caso envolvia um adolescente”, declarou o ator ao NYT. O caso de abuso sexual teria acontecido em um hotel na Califórnia, quando a atriz estava com 37 anos e Bennett, 17. Ela nega nega as acusações. No entanto, o site TMZ publicou uma foto dos dois juntos.

Níver do dia

Rupert Grint

ator britânico

(de ‘Harry Potter’)

30 anos