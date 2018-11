Ben Aflleck diz que batalha contra vício em álcool é para a vida toda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ben Aflleck, 46, decidiu se pronunciar sobre a sua luta contra o alcoolismo. Em seu Instagram, o ator postou nesta quinta (4) um comunicado agradecendo o apoio da família, dos amigos e fãs.

Ele contou também que depois de 40 dias de internação em um centro de reabilitação para vício em álcool, continuará agora o tratamento em casa. "O suporte que recebi de minha família, colegas e fãs significam mais para mim do que posso dizer. Me deu forças e apoio para falar sobre minha doença com os outros", afirmou.

Ben Affleck foi levado para a clínica por sua ex-mulher, a atriz Jennifer Garner, 46. O ator luta contra o alcoolismo desde 2001.

Ele disse que combater um vício é uma batalha difícil e para toda a vida. "Por causa disso, nunca de verdade se está dentro ou fora de tratamento. É uma questão de comprometimento em tempo integral. Estou lutando por mim e pela minha família."

Ele acrescentou que tem recebido muitas mensagens de pessoas que enfrentam a mesma doença. "A essas pessoas, eu quero dizer obrigado. A força de vocês é inspiradora e está me apoiando de maneiras que eu nem imaginava ser possível. Ajuda saber que não estou sozinho."

Ben Aflleck complementou que pedir ajuda quando se está com um problema é um "sinal de coragem, não de fraqueza ou fracasso."

Por fim, concluiu que está melhorando, com humildade e aceitação. "Eu espero que, no fim das contas, possa ser um exemplo para todos os que estão lutando."