Bens de Sérgio Cabral vão a leilão novamente nesta quinta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bens do ex-governador Sérgio Cabral apreendidos pela Justiça Federal no Rio de Janeiro serão leiloados novamente nesta quinta-feira (13), após a última oferta, em 4 de setembro, ter vendido apenas um jet-ski e um jet-boat. O leilão será no auditório da Justiça Federal, no centro do Rio. As informações são da Agência Brasil.

A determinação para a venda é do juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal, responsável pelos desdobramentos da Operação Lava Jato, no estado.

Os lances já podem ser registrados na internet. O mais valioso dos bens é a mansão de dois andares da família em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. A casa foi avaliada em R$ 8 milhões, mas não recebeu ofertas e teve o valor reduzido para R$ 6,4 milhões.

Com 462 metros quadrados construídos em um terreno de 1 mil metros quadrados, a mansão tem duas piscinas, área de churrasqueira, cinco suítes e mais dois quartos.

Também estão oferecidos em leilão quatro apartamentos e uma sala comercial na região da Barra da Tijuca, três carros, uma lancha e seis relógios suíços.

Os lances podem ser feitos à vista ou a prazo, com uma entrada de 25% e o parcelamento do restante em até 30 vezes. Lances à vista têm preferência sobre lances a prazo, caso o valor oferecido seja o mesmo.