Bernardo Ribas cumpria segundo mandato; irmão foi condenado por mortes no trânsito

Redação Bem Paraná



Pré-candidato à reeleição neste ano, Bernardo Ribas Carli é natural de Guarapuava, no interior do Estado e cumpria seu segundo mandato como deputado estadual. Bernardo é filho de Fernando Ribas Carli, que foi prefeito de Guarapuava por três mandatos, deputado federal, deputado estadual e chefe da Casa Civil do Paraná.

Sua base política engloba Guarapuava e cerca de 50 municípios da região. Bernardo é irmão de Luiz Fernando Ribas Carli Filho, ex-deputado estadual que se envolveu em acidente de trânsito em que dois jovens morreram em 2009, em Curitiba. Carli Filho foi condenado em fevereiro deste ano a nove anos e quatro meses de prisão, mas recorre em liberdade.

Entre os principais projetos de Lei aprovados pelo deputado estão o que garante aos doentes de câncer a isenção fiscal no estado Paraná.

Suplente

Com a morte de Bernardo Carli, o suplente Wilson Quinteiro (PSDB) deve assumir uma vaga na Assembleia Legislativa. Como Quinteiro trocou o PSDB pelo PSB, os suplentes do partido podem tentar requerer a vaga na justiça