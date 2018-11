Beth e Luciano Szafir protagonizam nova série para mostrar que não existe família perfeita

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beth Szafir, Luciano Szafir, Luhanna Melloni e Pedro Szafir são os protagonistas do novo reality familiar emplacado pelo canal E! Entertainment.

Como a intenção de adentrar e divulgar a realidade da família formada por celebridades de personalidades fortes, "Os Szafirs" mostrará os dramas na convivência entre um ator, uma socialite, uma cantora em início de carreira e um jovem millennial que recentemente perdeu a mãe, mostrando alegrias, discussões e polêmicas em torno da família, com uma linguagem bem-humorada.

"Como em Keeping Up With the Kardashians, as pessoa querem entrar no mundo particular das celebridades, querem descobrir o que acontece na casa delas, quais são os dramas que elas passam", diz Marcello Coltro, vice-presidente sênior de marketing digital e criativo da América Latina do E! Entertainment.

Com direção de Beto Ribeiro e Carla Albuquerque, o programa abordará temas que fazem parte do universo familiar Szafir, como comportamento, luxo, moda, trabalho e eventos, além da relação com os parentes. Amigos e familiares dos Szafirs também devem participar, como os filhos de Luciano -com exceção de Sasha Meneghel.

"Ela não gosta, e em casa é democracia", conta o marido da Xuxa, que diz ter convidado a filha que mora em Nova York. "Não é muito a praia dela, ela não quis."

Ele explica que a família deve manter a sua rotina normalmente, já que não aguentaria fazer um reality estando confinado. Também escapar que já foi convidado para alguns, mas que recusou.

"Para mim, o mais interessante [do programa] é mostrar que não existe família perfeita", explica. "A internet trouxe uma falsa realidade. Se vê tanta gente com depressão porque você pega as mídias sociais e só vê fotos de famílias unidas e felizes. Isso não é a realidade. A gente quer ainda mostrar como administrar as crises, sejam elas pessoais, emocionais ou financeiras".

Beth, a socialite que já afirmou ter andado de ônibus pela primeira vez neste ano, afirma que quer levar o lado diversão para o programa. "Vamos ser transparentes e mostrar a nossa vida, porque realmente não temos nada a esconder."

A cantora Luhanna Melloni também contou que, de início, não gostou da ideia de fazer o reality, com medo de passar por situações que a envergonhariam, mas que agora é ela quem deve garantir as risadas.

"A gente se faz rir o tempo todo. Até as nossas brigas terminam em risadas. Também vou gostar de poder falar minha opinião em relação a vários assuntos, sobre feminismo, música... Quero quebrar preconceitos e tabus."

Já Luciano afirma que não tem o que se preocupar. Ele conta que em suas primeiras aparições na mídia, ouvia elogios e críticas sem saber lidar com eles, por conta da timidez e autocrítica. Hoje, ele ousa mais.

"O mundo está tão crítico, com uma energia tão pesada... Mas já são quase 20 anos [de carreira], não vou me preocupar com bobagem. Já passei dessa fase. Quero fazer o que me deixa feliz."

O reality terá 13 episódios nesta primeira temporada, com previsão de estreia para outubro de 2019.