Beto Barbosa vai retirar a bexiga e a próstata em cirurgia que deve durar mais de dez horas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar o sucesso de seu tratamento contra um câncer na bexiga e na próstata, o cantor Beto Barbosa, 63, vai passar por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (17), no hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo.

A cirurgia é necessária e complementar ao tratamento contra o câncer, que o cantor vem se submetendo desde o ano passado, segundo informou a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL. Ele vai retirar a bexiga, a próstata e, talvez, parte da uretra. A cirurgia pode demorar mais de dez horas.

Ao longo de cinco meses, o cantor passou por internações e sessões de quimioterapia. Em dezembro, ele anunciou a sua volta aos palcos com um show em Fortaleza. "Hoje posso dizer que o susto passou e que estou com 99% de cura. Agradeço a Deus as orações dos fãs, imprensa, amigos e a equipe do Dr. Fernando Maluf", afirmou em vídeo divulgado na época.

Beto Barbosa, considerado o rei da lambada nos anos 1980 e 1990, é autor de "Adocica", disse que começou a sentir os sintomas no fim de 2017 e procurou, imediatamente, ajuda médica em Fortaleza, onde mora.

Antes de descobrir o câncer, um outro médico errou o diagnóstico e o tratava como uma simples infecção urinária. Sem sucesso no tratamento, decidiu vir a São Paulo, onde passou pro exames no hospital Albert Einstein e foi diagnosticado com os tumores.