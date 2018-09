Beto Falcão se desculpa com os fãs no programa de Fátima Bernardes na novela 'Segundo Sol'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após admitir ter forjado a própria morte e ser preso por conta disso, Beto Falcão (Emilio Dantas) será convidado do programa Encontro, de Fátima Bernardes, na novela "Segundo Sol". O ídolo do axé vai aproveitar a oportunidade para se desculpar com os fãs e novamente declarar seu amor por Luzia (Giovanna Antonelli).

"Adoraria entrevistar Beto Falcão se essa história fosse real. Iria dar plantão na porta da casa desse artista para que ele viesse ao programa. É interessante ver que o autor entende perfeitamente a dinâmica do Encontro ao escrever essa cena", comentou Fátima Bernardes após a gravação da sequência que vão ao ar no sábado (8).

Na conversa com a apresentadora, Beto vai reconhecer que foi oportunista e vai anunciar que, como prova de seu arrependimento, vai investir o dinheiro que ganhou num projeto social de formação de músicos para jovens de baixa renda. Ele ainda cantará a música "O Que Seria", composta por Carlinhos Brown para a novela.

A sequência, que vai ao ar no sábado (8), precederá uma nova reviravolta da trama, em que Beto flagrará Luzia ao lado do corpo de Remy (Vladimir Brichta), morto esfaqueado. Com o centésimo episódio, que acontece nesta quinta-feira (6), vários outros núcleos da trama também têm passado por momentos de tensão.