Beto Richa anuncia que vai falar sobre prisão no horário eleitoral

Redação Bem Paraná

O ex-governador e candidato ao Senado, Beto Richa (PSDB), divulgou comunicado nas redes sociais anunciando que pretende falar, no horário eleitoral da noite de hoje sobre sua prisão na operação “Rádio Patrulha”, do Ministério Público Estadual, que investiga suspeitas de fraudes em licitações para obras em estradas rurais. No comunicado, o tucano destaca que a prisão foi “comparada aos tempos de ditadura militar” pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que na última sexta-feira, mandou libertar Richa, sua mulher Fernanda Richa e ex-assessores.

O ex-governador diz ainda “confiar na Justiça dos homens e de Deus”.