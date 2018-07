Beyoncé compartilha foto rara dos filhos gêmeos durante turnê na Europa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé deu um presente aos fãs nesta quarta-feira (25) ao compartilhar nas redes sociais uma foto dos filhos gêmeos, Rumi e de Sir, que completaram um ano no último dia 12.

Não é comum a cantora divulgar imagens das duas crianças, assim como de sua filha mais velha, Blue Ivy, 6. Os três são fruto da união dela com o rapper Jay-Z.

A divulgação da nova imagem, no Instagram da revista de Beyoncé, chamada Essence, levou a uma série de comentários de fãs. "Nossa, eles são iguais a Blue", comparou uma internauta; "Beyoncé e J fazem bebês lindos", brincou outra.

Com 116 milhões de seguidores, Beyoncé é a quinta celebridade que mais ganha dinheiro com posts patrocinados no Intagram, segundo a empresa britânica Hopper HQ. No ano passado, o montante chegou a US$ 700 mil (R$ 2,6 milhões).

A cantora está fazendo atualmente a turnê On the Run 2, com o marido, Jay-Z, pela Europa. Foi em meio à turnê que o casal anunciou um álbum surpresa em 16 de junho. Com nove faixas, "Everything Is Love" está, por enquanto, restrito a plataforma digital Tidal, que pertence ao próprio Jay-Z.