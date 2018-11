Beyoncé e Jay-Z faturam US$ 253,5 milhões com a turnê 'On The Run II'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Jay Z, 48, e Beyoncé, 37, que formam a dupla The Carters, já não tinham do que reclamar de suas contas bancárias. Mesmo assim, os dois comemoram mais um recorde de lucros. Com o fim da turnê On The Run II, os artistas embolsaram US$ 253,5 milhões (R$ 936 milhões), segundo a revista americana Billboard.

A maratona dos artistas com a sequência da turnê anterior On The Run começou no dia 6 de junho, no País de Gales, e foi encerrada no dia 4 de outubro, em Seattle. Foram 48 apresentações em estádios em apenas quatro meses, com shows que passaram pela Europa e Estados Unidos.

O show mais rentável do casal foi em Atlanta, que ocorreu em agosto. A bilheteria arrecadou US$ 14 milhões (R$ 51 milhões).

Em 2014, a primeira turnê de Beyoncé e Jay Z entrou para a lista de maiores shows de R&B e Hip-hop daquele ano, com US$ 109 milhões (R$ 401 milhões) arrecadados por quase 1 milhão de ingressos vendidos. Mesmo assim, o casal conseguiu subir o faturamento em 132% em comparação a antiga turnê.

A estratégia de unir a sua base de fãs foi o resultado de um grande projeto, que envolveu o lançamento do disco "Everything Is Love", que tem como destaque a faixa "ApeSh**t", com um videoclipe gravado dentro do museu Louvre, em Paris.

COMPARE OS NÚMEROS DAS DUAS TURNÊS

Faturamento:

On the Run: US$ 109,6 milhões (R$ 401 milhões) On the Run II: US$ 253,5 milhões (936 milhões) Ingressos vendidos

On the Run: 980 mil On the Run II: 2,177 Shows

On the Run: 21 shows On the Run II: 48 shows Média de arrecadação por show

On the Run: US$ 5,21 milhões (R$ 19,2 milhões) On the Run II: US$ 5,28 milhões (R$ 19,46 milhões)