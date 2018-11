BGS de 2018 terá 20 convidados e espaço extra para meet and greet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 11ª edição da Brasil Game Show acontece nessa semana, em São Paulo, dos dias 11 à 14 de outubro. Esse ano serão 20 convidados internacionais, dentre eles nomes como Nolan Bushnell, criador do Atari e Cory Barlog, diretor de God of War.

Ao todo, são 327 estandes de marcas já aclamadas pelo público gamer, além de um espaço reservado com 118 estandes na área para desenvolvedores Indie. A expectativa é que o evento reúna mais de 330 mil pessoas nesse ano.

Marcelo Tavares, CEO da BGS, acredita que o maior atrativo do ano seja, de fato, a quantidade de convidados —quase o dobro de 2017, que recebeu 11. "Além dos internacionais, esse ano também esperamos ter mais de 2.000 influenciadores e dentre eles, várias celebridades da internet, todos brasileiros que falam sobre jogos."

Para os fãs que aproveitam o evento para ter contato com essas personalidades, esse ano a BGS organizou dois espaços para Meet and Greet, onde as pessoas poderão conversar com seus ídolos e tirar fotos.

Além do Meet and Greet, os convidados também apresentarão os talks, pequenas apresentações sobre suas carreiras e trajetórias. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

Tavares acredita que o crescimento do mercado brasileiro de jogos seja um dos motivos pelos quais outras personalidades aceitaram o convite para participar esse ano. "Ano passado tivemos a presença do Hideo Kojima, um dos maiores produtores de videogame, e outros nomes renomados do mercado. A vinda deles provocou um aumento do interesse dessas empresas e desses produtores."

Outra área que foi expandida esse ano é a do Brasil Game Cup, onde acontecem os principais torneios da feira. Counter Strike: GO masculino e feminino acontecem, respectivamente, nos dias 11 e 12 de outubro. Segundo o CEO da BGS, o espaço foi incrementado com uma arquibancada maior e cinco telões.

O tradicional concurso de cosplayers também dobrou de tamanho. Em 2017 foram 500 convidados para a competição, que tem um palco próprio. Esse ano, serão mil.

Alguns jogos também marcaram o lançamento de seus principais títulos para o período da feira. Esse é o caso de Call of Dutty: Black Ops IV, com lançamento previsto para o dia 12 de outubro. Battlefield V, outro jogo que está entre os queridinhos do público, tem lançamento marcado para o dia 20 de novembro, mas estará disponível para testes no estande da Nvidia.

11ª EDIÇÃO DO BRASIL GAME SHOW

Onde: Expo Center Norte - R. José Bernardo Pinto, 1.000, Vila Guilherme, região norte de São Paulo, tel. 2224-5959

Quando: qua. (10) a dom. (14): 13h às 21h

Quanto: R$ 170. Passaporte (p/ todos os dias): R$ 599. Abertura 10/10. Ingr. p/ brasilgameshow.com.br/ingressos/