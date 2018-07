Bia Doria depõe sobre iluminação de santuário de padre Marcelo Rossi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama de São Paulo Bia Doria foi convocada pelo Ministério Público para depor nesta quarta (11) em inquérito que apura se houve uso de recursos públicos na iluminação do santuário Theotokos, de padre Marcelo Rossi.

Bia é mulher do ex-prefeito e candidato ao governo paulista João Doria (PSDB).

O Ministério Público também convocou um representante administrativo do santuário para prestar esclarecimentos sobre o assunto nesta quarta.

A investigação faz parte de um inquérito maior, que apura se houve pagamento de propina a funcionários do Ilume, o departamento de iluminação da prefeitura, na licitação da PPP (parceria público-privada) da iluminação pública da cidade.

O contrato, com validade de 20 anos, gira em torno de R$ 7 bilhões e é a maior PPP do mundo na área de iluminação pública.

A operação decorre de um escândalo que estourou em março quando vieram a público gravações feitas por uma ex-funcionária do Ilume, Cristina Chaud Carvalho.

Nos áudios, Denise Abreu, ex-diretora do Ilume nomeada por Doria, demonstrava preferência por um dos consórcios na disputa pelo contrato da PPP.

O grupo preferido de Abreu, o consórcio FM Rodrigues/Consladel, viria a vencer a licitação meses depois das conversas gravadas.

O caso sobre o qual Bia Doria foi convocada para prestar esclarecimentos envolve apenas a execução de obras ou reformas de iluminação do santuário em 2017 pelo Ilume por meio da FM Rodrigues.

O santuário é citado em um email em que um ex-assessor de Abreu lista uma série de obras públicas que deveriam ser vistoriadas.

A citação levantou suspeitas porque o santuário não é um espaço público e, portanto, não deveria ser alvo de ações da prefeitura.

Um dos assessores que participou desta troca de emails foi uma prima de Abreu que trabalhava no órgão, Sandra Ceglia Abreu. A prima foi exonerada após a divulgação dos áudios.

Nas mais de 20 horas de gravações entregues pela ex-secretária Carvalho ao MP, há ainda um áudio no qual Luis Augusto Panades, um dos ex-assessores de Abreu, trata da troca das luminárias do santuário e do palco onde são celebradas as missas por padre Marcelo e outros religiosos.

Em seu depoimento ao MP, Carvalho disse que Abreu chegou a frequentar o santuário acompanhada de Bia Doria e apresentou uma fotografia de Bia Doria, Denise Abreu e o padre juntos.

Carvalho não afirmou se a ex-primeira-dama interferiu no serviço de troca das lâmpadas do santuário pela FM Rodrigues. No depoimento, ela disse que Abreu "não media esforços" para se aproximar de Bia Doria.

A Promotoria do Patrimônio Público do Ministério Público trabalha com duas hipóteses nessa investigação: 1) a de que Abreu teria mandado o Ilume fazer o serviço no santuário para agradar Bia Doria; 2) a de que Bia Doria, seguidora do padre Marcelo, teria pedido o favor à prefeitura.

Procurada, a assessoria de imprensa de Bia Doria não se manifestou até as 20h desta terça (10). Advogado da família Doria, Fernando José da Costa, não atendeu as ligações.

A assessoria do santuário de padre Marcelo afirmou que não está "a par" do assunto.

Em nota, o Ilume afirma que "não há registro de pagamento de qualquer obra de iluminação realizada dentro ou no entorno" do santuário.

Procurado, o advogado de Abreu, Roberto Podval, também não quis comentar o caso. Abreu foi demitida do cargo e sua casa foi alvo de busca e apreensão em maio.