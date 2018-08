Biblioteca é o espaço cultural mais frequentado de Curitiba

Da redação

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) é o espaço cultural mais frequentado de Curitiba. A informação acaba de ser divulgada em uma pesquisa, Cultura nas Capitais, realizada entre junho e julho de 2017 pela JLeiva Cultura & Esporte, empresa de consultoria que — desde 2004 — estuda os hábitos culturais no Brasil. O levantamento contemplou 12 capitais e, no caso paranaense, 61% dos curitibanos dizem já ter frequentado a Biblioteca, que recebe diariamente a visita de 2 mil pessoas.

Ao longo dos anos, a BPP se consolidou como um espaço cultural plural que oferece ao público