Bichos recebem bênçãos em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Dia de São Francisco de Assis, celebrado nesta quinta (4) em homenagem a um dos principais santos da comunidade católica e padroeiro dos animais, fiéis foram ao Santuário de São Francisco (região central de SP), para pedir bênção aos bichos de estimação. Além das cerimônias pela proteção divina, devotos puderam acompanhar ao lado de seus companheiros missas ao longo do dia.

Logo às 10h, a aposentada Natália Irene de Menezes, 74, estava no largo São Francisco com Belinha, uma poodle de 14 anos. A devota retornaria mais três vezes ao santuário, com outros três bichinhos. O último foi Beiby, da mesma raça e com 16 anos. "Todos os meus cachorrinhos estão abençoados. Eu amo os animais e quero muita saúde e alegria para eles", disse.

Não só cachorros e gatos receberam as bênçãos. A professora Erika Batista de Souza, 37 anos, levou Hatchi, um coelho de oito anos. "Sou devota e quando adquiri esse coelho, comecei a trazer todo ano. Ele é uma criatura divina e isso é o mínimo que posso fazer."

Ao longo do dia, 17 frades deram as bênçãos. Havia músicas e tendas para comercialização de alimentos e adoção de animais. Foram oito missas. "São Francisco é o padroeiro da ecologia e acreditava que todos são criação de Deus e, portanto, todos somos irmãos. As pessoas podem entrar nas igrejas com seus animais e essa é uma atitude bonita, que remete à fraternidade entre os seres", explicou o frade Mario Luiz Tagliari, 64.