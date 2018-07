Bicudo recebe homenagens de entidades e políticos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Hélio Bicudo, que morreu nesta terça-feira (31), aos 96 anos, será lembrado pelo colega de profissão Miguel Reale Júnior como símbolo de ética, coragem cívica e espírito público.

"Ele foi um militante contra a ditadura do governo militar e no fim da vida veio a tomar uma posição firme contra uma outra forma de ditadura, que foi o descalabro do governo Dilma Rousseff", diz Reale Júnior.

Ao lado de Bicudo e da advogada Janaina Paschoal, Reale Júnior foi autor do pedido de impeachment da então presidente, em 2016. Para ele, a morte do colega encerra uma história de coerência, de alguém que ajudou a fundar o PT (Partido dos Trabalhadores), mas depois "se viu eticamente impossibilitado de permanecer em um partido que estava imerso na corrupção".

Bicudo deixou a legenda em 2005, na época do escândalo do mensalão.

Outras pessoas do universo político, movimentos e entidades ligadas à advocacia e aos direitos humanos se manifestaram sobre a morte do advogado. Confira:

"Minhas condolências e sentimento à família de Hélio Bicudo pela perda de um brasileiro democrata e grande defensor dos direitos humanos", publicou a senadora Marta Suplicy (MDB-SP), que teve Bicudo foi vice dela na Prefeitura de São Paulo (2001-2004).

"Parte um Herói brasileiro! Meus agradecimentos ao nosso Grande Hélio Bicudo! Todo meu amor! Toda minha admiração! Toda minha gratidão! Sem ele, eu não teria conseguido. Que Dona Déa [sua mulher] o receba com flores. Peço a cada um uma oração, conforme a respectiva religião, em sua intenção", escreveu a advogada Janaina Paschoal, autora ao lado de Bicudo do pedido de impeachment de Dilma Rousseff.

"Hoje recebemos a triste notícia do falecimento do dr. Hélio Bicudo. Obrigado, dr. Hélio, por tudo o que você fez pelo Brasil", publicou o Movimento Vem pra Rua, um dos apoiadores dos protestos de rua em favor do impeachment de Dilma Rousseff.

"Nossa convivência com Hélio foi curta, porém profícua; a despeito de divergências ideológicas claras para todos nós, deixamos diferenças de lado e conduzimos em conjunto uma construção democrática que viabilizou um processo de impeachment íntegro e célere", escreveu o MBL (Movimento Brasil Livre), um dos apoiadores dos protestos de rua em favor do impeachment de Dilma Rousseff.

"Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do dr. Hélio Bicudo, que, ao final da vida, reviu com honestidade e franqueza seus posicionamentos ideológicos para se juntar a milhões de brasileiros, pedindo o fim de um regime corrupto e nefasto. Me impressionava a enorme disposição do dr. Hélio para estar junto com o povo naquele momento difícil, apesar da idade avançada", afirmou, via Twitter, Fernando Holiday (DEM-SP), vereador paulistano e membro do MBL (Movimento Brasil Livre).