Biel deve se manter longe da ex-mulher ou pode ser preso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Biel, 23, deve manter a distância mínima de 200 metros de sua ex-mulher Duda Castro, 26 anos, segundo decisão da Justiça.

A advogada de Duda, Maristela Basso, entrou com a medida protetiva urgente por temer a integridade física da modelo. O juiz Fabio Pando de Matos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou o pedido, "diante dos indícios de violência doméstica".

Segundo a decisão do juiz, caso Biel não cumpra a medida, ele pode ser preso. Para a advogada da modelo, Duda foi vítima de um plano do cantor para obter o "green card" e se estabelecer nos Estados Unidos. "Com o visto de trabalho em mãos, Biel deu início a uma batalha perversa de destruição psicológica e física da modelo para obter o divórcio", afirma Maristela.

A modelo ainda move uma ação contra Biel pedindo US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,6 mi) de indenização por todos os gastos que ela teve em decorrência dos desentendimentos envolvendo os dois.

Castro foi presa duas vezes nos Estados Unidos, onde o casal morava, em situações que a defesa da jovem afirma ter havido manipulação do músico. Na primeira vez, ele a acusou de violência doméstica após uma briga dos dois, enquanto, na segunda, Duda se envolveu em uma nova briga, com três meninas.

Segundo a advogada, a primeira briga foi gravada pela irmã do cantor já com a intenção de prejudicar Duda, que teria sido impedida de chamar a polícia. Biel então fez a ligação e acusou-a de agressão. Já em relação à segunda ocorrência, a defesa afirma ter constatou que as jovens envolvidas foram pagas por Biel para provocar a briga.

As polêmicas envolvendo o cantor começaram em 2016, quando foi acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista. Pouco depois, ele se mudou para os Estados Unidos, onde respondeu a um processo judicial acusado de agredir física e psicologicamente a ex-namorada Duda Castro, 26.

Segundo relatos dos dois, no dia 1º de abril houve troca de agressões e a polícia chegou a entrar no apartamento onde o casal morava, em Los Angeles. Giovanna, irmã do cantor, também se envolveu na briga, que terminou em sangue, hematomas e muitos objetos quebrados.