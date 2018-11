Bienal comemora 25 anos de história com programação em vários espaços

Da redação

Referência em arte contemporânea, sendo reconhecida pela imprensa especializada como um dos principais eventos de arte do circuito mundial, em 2018 a Bienal de Curitiba completa 25 anos de história com uma programação, de hoje a 30 de dezembro de 2018. O evento visa presentear Curitiba com mais um recorte da arte contemporânea mundial, como forma de relembrar a história da Bienal. A abertura oficial será nesta quinta-feira (18), às 19h, no Museu Oscar Niemeyer; a cerimônia é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita. A programação completa das exposições pode ser conferida online, nos sites e redes sociais da Bienal de Curitiba.

Diversos espaços culturais da cidade, públicos e privados estarão participando da programação da Bienal, com intervenções urbanas e exposições em espaços culturais, museus e galerias de arte. Nesta edição, haverá uma intervenção pelos ônibus da Rede Integrada de Transporte Urbano e terminais de ônibus com exibição de obras de videoarte, aproximando a arte do cotidiano dos curitibanos e visitantes da Bienal. Há uma performance que inclui o plantio de soja no jardim do MON, que já começou na quarta-feira (17). Também integra a programação o SABRA - Festival de Arte Brasil x Israel 2018, o Circuito de Ateliês, Circuito de Galerias e o Gallery Night.



PROGRAMAÇÃO

No MON

Exposição ‘Leonardo Kossoy’

Exposição ‘Acordos Tácitos’

Performance ‘Oito Visões’, de H-AL e Curitiba Cia de Dança

Exposição ‘Dragão Floresta Abundante - A Aventura de Christus Nóbrega na China’

Fábrica de Pipas

‘Rayuelarte’, de Marta Minujín e Patrícia Pellegrini

‘Seranum’, de Eliane Prolik

No Museu Paranaense

Lívio Abramo

Na Biblioteca Pública do Paraná

Exposições são de gravuras feitas pelos principais artistas gráficos, cartunistas e ilustradores do país para a seção retrato do jornal Cândido

No Hall da Secretaria de Estado Da Cultura

Obras dos artistas Emerson Persona e Marcos Bento. A Curadoria é de Brugnera.

No Espaço Cultural do Consulado do Paraguai

Exposição ‘Arte do Paraguai Hoje’

SERVIÇO

Bienal de Curitiba 2018

25 Anos

Data: de 18 de outubro a 30 de dezembro de 2018

