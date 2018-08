Bienal do Livro acaba neste domingo no Anhembi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo chega ao fim neste domingo, Dia dos Pais, como um convite para que pais e filhos aproveitem juntos o espaço. Há opções de atividades a toda a família.Os R$ 25 (inteira) de entrada logo se multiplicam se o visitante for de carro.

O valor do estacionamento do Pavilhão de Exposições do Anhembi, onde a feira ocorre, é R$ 40. Por isso, vale a pena ir de transporte público.Os combos vendidos nos food trucks espalhados pela feira (a maioria de diversos tipos de hambúrguer) não saem por menos que R$ 20. A boa notícia é que o clima por lá é tão aconchegante que ninguém liga de se sentar no chão e montar seu próprio piquenique.

Por todos os corredores há crianças e adolescentes que se jogam sem pudor no chão de carpete escuro para folhear suas escolhas literárias. E, entre elas, aí sim: há bons livros, para crianças, jovens e adultos, a partir de R$ 5. E muitas editoras com promoções a R$ 10 de obras de sucesso com o público, como diversos volumes de "Diário de um Banana".

Outra atração é passear pela Fábrica de Sonhos da Turma da Mônica para conferir o "gibizão de Mauricio de Sousa", agora parte da lista do Guinness World Records, que registra recordes, como o maior do mundo.

Já para os pais que resolverem comprar algo além de livro, um estande com camisetas, toalhas de mesa e até redes que levam rostos e dizeres de Nina Simone (1933-2003), Clarice Lispector (1920-1977) e Fernando Pessoa (1888-1935), oferece itens a preços mais salgados. Uma "toalha poética" sai por R$ 120 e um vestido, R$ 238.