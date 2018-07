A Maior picape do Brasil, homologada pelo livro de recordes brasileiros, está em exposição na Ford Center em São José dos Pinhais. O monters de 5 toneladas tem 3,60 metros de altura e 5,50m de comprimento em uma carroceria de um Ford 250. O motor diesel tem 300 cavalos e a tração 4x4 se movimenta com rodas de 30 polegadas e pneus de colheitadeira. Passe na Ford Center na Av. das Torres e faça um selfie.

Corolla

A Toyota atingiu o volume de 1 milhão de Corolla produzidos na planta de Indaiatuba, no interior de São Paulo. O modelo, que começou a ser fabricado em 1998, alcançou o marco no último dia 23 de março com uma unidade da versão Altis na cor branca, já no novo design recentemente lançado na linha 2018 e em sua 11ª geração.

Para caminhões

A Bridgestone começa a vender o M736, novo pneu rodoviário para o eixo de tração de caminhões. Disponível nas medidas 295/80R22.5 e 275/80R22.5, o modelo foi elaborado para estradas pavimentadas de curta, média e longa distâncias. A fabricante acredita que o M736 vai atender à demanda de consumidores que buscam redução de custo por quilômetro e maior recapabilidade. O desgaste uniforme e a boa aderência em piso molhado são outros pontos de destaque do pneu. A produção ocorre na unidade da Bridgestone de Santo André (SP).