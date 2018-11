Biles é ouro em Doha mesmo com punição; Flavinha passa perto do bronze

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ter recebido uma punição de 3 décimos, a norte-americana Simone Biles foi medalha de ouro no solo no Mundial de ginástica artística disputado em Doha, no Qatar. É o quarto título mundial da ginasta. A atual campeã olímpica do aparelho obteve nota 14.933, e poderia ter batido a marca de 15 pontos não fosse a penalidade -o que só evidencia a superioridade da ginasta de 21 anos em relação às concorrentes. Representante do Brasil e classificada em quinto lugar, Flávia Saraiva ficou em quinto lugar, passando bem perto do bronze.

Flavinha, como é conhecida, saiu do solo em seu primeiro salto e recebeu nota 13.766, com punição de um décimo. Não fosse a penalidade ela teria a mesma nota da japonesa Mai Murakami, que ficou com a medalha de bronze. A prata foi da norte-americana Morgan Hurd.

"Eu estou muito feliz. É mais uma nova experiência, estou muito feliz de pegar novas finais e estar entre as melhores no solo, que é o aparelho mais difícil. Estou junto com a Simone Biles, minha ídola. Talvez se eu não tivesse saído com o pé para fora teria ganho uma medalha. Mas é talvez... Eu vim sem saber que poderia pegar final de solo, então agora quero absorver a experiência para ter mais finais. Esse Mundial para mim foi ótimo, excelente. Fico muito orgulha de mim e da minha equipe. No meu último Mundial fiquei em 24º, agora quinto no solo. Estou muito emocionada e feliz. Agora é voltar para casa e treinar, tem mais competição esse ano, tem Mundial e Pan ano que vem e 2020 a Olimpíada", disse, ao SporTV, a ginasta brasileira.

A medalha deste sábado, último dia de competições no Qatar, foi a sexta de Biles, que recebeu punição por ter pisado fora do tablado em um de seus saltos.

Veja as notas do solo por ordem de apresentação:

Melanie dos Santos (FRA): 13.433

Flávia Saraiva (BRA): 13.766

Brooklyn Moors (CAN): 13.066

Mai Murakami (JAP): 13.866

Angelina Melnikova (RUS): 13.833

Simone Biles (EUA): 14.933

Morgan Hurd (EUA): 13.933

Liliia Akhaimova (RUS): 13.366