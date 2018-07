Biografia da primeira mulher paraquedista brasileira é lançado em novo aeroporto

Infraero

O primeiro evento literário no novo Aeroporto de Vitória aconteceu sexta-feira (13/7), com o lançamento do livro “Rosa Helena Schorling - Além da Folha de Vento”, na recém-inaugurada Cafeteria e Choperia do Mestre, localizada na área de desembarque do terminal de passageiros (piso térreo).

Escrito pelo jornalista Fabrício Fernandes e publicado pela Editora da Universidade Federal do Espírito Santo (Edufes), a obra, com 156 páginas, é uma biografia da capixaba Rosa Helena Schorling Albuquerque (1919-2017), primeira mulher paraquedista do Brasil. Recentemente, a nova avenida que dá acesso ao aeroporto foi batizada pelo município de Vitória com o nome de Rosa Helena Schorling Albuquerque, que neste domingo, 15/07, completaria 99 anos de vida.

O livro conta muitas passagens da vida da pioneira, como o início da paixão pela aviação na época em que estudava em Vitória, ainda criança. Após se formar, ela foi para o Rio de Janeiro, onde morou por 18 anos. Lá estudou aviação e em 1940 realizou seu sonho de saltar de paraquedas, tornando-se a primeira aviadora capixaba e a oitava do país.

No total, Dona Rosita, como popularmente e carinhosamente era conhecida, realizou 137 saltos por todo Brasil. No livro, Fabrício Fernandes narra a vida de Rosa Helena por meio de entrevistas e jornais da época, contextualizando com fatos históricos ocorridos nas cidades por onde ela passou. “No ar, eu me sinto livre como não me sinto em nenhum outro lugar”, dizia Rosa Helena Schorling, que faleceu em dezembro de 2017, aos 98 anos.

O lançamento de “Rosa Helena Schorling - Além da Folha de Vento” dá início a uma série de atividades culturais da Infraero no Aeroporto de Vitória, de forma a proporcionar lazer e entretenimento a passageiros, usuários do terminal e o público em geral.