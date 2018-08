Biólogos registram três oncinhas no Parque Nacional do Iguaçu

Ana Ehlert

Três filhotinhos de onça pintada estão fazendo a festa. Eles nasceram no Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, município brasileiro que faz fronteira com o Paraguai e Argentina, a 643 quilômetros de Curitiba. Os filhotes foram 'descobertos' nesta segunda-feira, 6, pelos biólogos responsável pelo monitoramento da espécie na reserva, que sabiam que havia novos moradores, mas não tinham certeza do número exato. Com os filhotes, a população de onças no local subiu de 22 para 25 indivíduos. Eles fazem parte do Projeto Onças do Iguaçu.

Os filhotes têm aproximadamente dois meses de idade e a descoberta do sexo só poderá ser feita daqui a um ano e meio, quando eles atingirem a idade de separação da mãe e os biólogos podem realizar exames. Cada filhote vai ganhar um nome e também um rádio colar para monitoramento. A medida garante que a equipe de biólogos esteja sempre de olho nas oncinhas, garantindo a preservação da espécie.

Mais informações sobre o projeto e dos filhotes podem ser obtidas na rede social Facebook, perfil Projeto Onças do Iguaçu