Biometria e diminuição de zonas eleitorais provocam filas de até 3 horas no PA

Folhapress

BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) está enfrentando problemas no sistema de biometria no estado. Por causa disso, há filas de até 3 horas em alguma zonas eleitorais.

Outro motivo das longas filas, segundo o TRE-PA, foi a diminuição do número de zonas eleitorais determinada pelo TSE por conta da redução de custos.

O órgão eleitoral afirma que as portas das zonas eleitorais foram fechadas às 17h, mas que todos os que estão dentro poderão votar.

O sistema foi implantado em 54 municípios, que reúnem quase 3 milhões de pessoas, cerca de metade dos eleitores do Pará, o estado mais populoso do Norte.