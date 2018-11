Biquini Cavadão faz homenagem a Herbert Vianna

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Geralmente, quando uma banda faz homenagem é para um artista da geração anterior, ou que começou a carreira um pouco antes. O grupo Biquini Cavadão fez diferente. Resolveu prestar reverência a um contemporâneo: o cantor e compositor Herbert Vianna, vocalista da banda Paralamas do Sucesso.

A homenagem está em "Ilustre Guerreiro", álbum que chega nesta sexta (30) às plataformas digitais. O disco, que também ganhará versão física, tem produção do músico Liminha e oito versões para músicas criadas por Vianna.

"Em 2007, tivemos a ideia de prestar tributo a um artista específico. O nome do Herbert surgiu, e topamos. A ideia ficou adormecida até que, em 2017, voltamos ao projeto. Falamos com os Paralamas, incluindo o empresário, e todos aprovaram", conta o vocalista, Bruno Gouveia.

As músicas escolhidas foram "Vital e Sua Moto", "Mensagem de Amor", "Ska", "Cuide Bem do Seu Amor", "Aonde Quer que Eu Vá", "Só pra te Mostrar", "O Amor Não Sabe Esperar" e "Se Eu Não te Amasse Tanto Assim". "Escolhemos as canções que mais tivessem a cara do Biquini. Também lembramos algumas letras que ele escreveu para outros cantores", diz Gouveia. "Aonde Quer que Eu Vá" já ganhou clipe oficial.

AMIGO E PARCEIRO

A qualidade das composições de Vianna não foi o único motivo para o grupo fazer a homenagem. O cantor participou em momentos importantes do grupo. Foi ele que sugeriu o nome Biquini Cavadão. "O Herbert também tocou conosco na nossa primeira demo e já fez uma série de duetos com a gente", lembra Bruno Gouveia.

O vocalista ainda lembra que essa é uma característica do cantor. "Ele foi importante para algumas bandas históricas em começo de carreira. Apresentou a Legião Urbana às gravadoras e foi produtor da Plebe Rude.

SHOW DE ESTREIA

O Biquini Cavadão fará o primeiro show do álbum "Ilustre Guerreiro" no sábado (1º), no Teatro Bradesco. A apresentação é a primeira de uma turnê que vai andar pelo Brasil inteiro.

Além das faixas de "Ilustre Guerreiro", a apresentação terá músicas da Biquini. "O público tem curiosidade de ouvir nossas versões para as músicas do Herbert, mas quer ter as nossas músicas também", diz Gouveia.

BIQUINI CAVADÃO

Quando: Sáb. (1º), às 21h

Onde: No Teatro Bradesco (r. Palestra Itália, 500, Perdizes, Bourbon Shopping)

Preço: De R$ 60 a R$ 200

Classificação: Livre

Tel. 3670-4100

Capacidade: 1.439 lugares