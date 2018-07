Bita e as Brincadeiras diverte as famílias neste fim de semana

Redação Bem Paraná com assessoria

Neste sábado (4), o palco do Teatro Ebanx Regina Vogue, no Shopping Estação, recebe o espetáculo “Bita e as Brincadeiras”, inspirada na série Mundo de Bita. O musical apresenta às crianças um universo lúdico da diversão à moda antiga, já que nos dias de hoje brincar está cada vez mais associado ao mundo virtual.

A peça narra a história de Bita, personagem que vem de um planeta distante, para ajudar os amiguinhos Tito, Dan e Lila, que estão com um problema: os pais não deixam mais eles brincarem com tablets e videogames. A solução encontrada por Bita é ensinar a turma toda a se divertir de outra maneira e, assim, o palco se transforma em um verdadeiro quintal de casa, com brincadeiras de pega-pega, quebra-cabeça, massinha, esconde-esconde e jogo de futebol.

Com sete atores no palco, a peça é dirigida por Maurício Vogue, que já foi diretor de peças infantis como “Aladin e o Gênio da Lâmpada”, “Peter Pan”, “O Pequeno Príncipe. “O grande desafio deste musical é manter viva nos palcos a dinâmica e magia dos vídeos de animação” explica o diretor.

O espetáculo tem duração de uma hora e conta com 11 músicas e coreografia. As apresentações acontecem a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

Serviço

Bita e as Brincadeiras

Sábado (4)

16h

R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Teatro Ebanx Regina Vogue (piso L2)

Mais informações pelo (41) 2101-8292

www.reginavogue.com.br

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shoppingestacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao