Blindagem se apresenta nesta quinta no Sheridan's

Redação Bem Paraná, com assessoria

Ícone do rock curitibano, a banda Blindagem agita a quinta-feira (19/7) do Sheridan's Irish Pub. São mais de 40 anos de história musical, nos quais o grupo construiu uma sólida carreira no cenário local e ganhando destaque pelo Brasil. A casa abre às 18h e tem entrada livre até 20h, após R$ 5.



Durante os anos 1970, o Blindagem fez importantes parcerias musicais, incluindo Paulo Leminski. Nessa época, Ivo Rodrigues também entra para a banda, após participações especiais em shows. A música "Marinheiro", marcando a parceria de Rodrigues e Leminski na banda, alcança o público nacional com participações em programas de TV. Nos anos 80, lançaram dois discos por grandes gravadoras da época, a Polygram e a Continental. Lançaram um DVD em 2007, dividindo o palco com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Ivo, que se tornou o principal líder do grupo, faleceu em 2010, deixando sua marca na música paranaense.



O Blindagem conta hoje com nova formação, em um encontro de gerações incluindo integrantes originais e novos, celebrando o histórico do grupo. Fazem parte da banda Rodriggo Vivazs, Paulo Teixeira, Alberto Rodriguez, Paulo Juk e Rubén "Pato" Romero.





Blindagem no Sheridan's Irish Pub



Data: quinta-feira, 19 de julho

Horário: a casa abre às 19h

Entrada: livre até 21h, após R$ 5

Endereço: R. Bispo Dom José, 2315 - Batel, Curitiba - PR

Telefone: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br