Blitz no Batel: dois motoristas são encaminhados à delegacia

SMCS

Dez veículos foram removidos após fiscalização de trânsito deflagrada por equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) e da Guarda Municipal na Rua Bispo Dom José, no bairro Batel, na tarde de domingo (22/7).

Dois motoristas foram conduzidos à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran): um por alcoolemia e outro por dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada por decisão judicial.

Em cerca de duas horas, após verificação dos documentos do veículo e do condutor, 40 autos de infração foram emitidos. “Essas ações nos mostram como ainda há muita irregularidade a ser coibida no trânsito. Uma pessoa que já teve a CNH cassada, cujos pontos podem ter sido retirados pelo risco de prejudicar um pedestre, ciclista ou outros motoristas, deve fazer os trâmites necessários para regularizar a situação antes de continuar dirigindo”, afirma o secretário municipal da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.