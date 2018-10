Blocos de rua deverão dispersar 2 horas antes no próximo Carnaval de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os blocos de rua vão terminar mais cedo no Carnaval 2019. A dispersão deverá ser feita até às 20h, segundo publicação da Prefeitura de São Paulo, sob gestão de Bruno Covas (PSDB), no Diário Oficial, nesta terça-feira (2). Neste ano, os blocos tinham até às 22h para encerrar seus cortejos.

Os desfiles serão realizados nos dias 23 e 24 de fevereiro (pré-Carnaval), 2 a 5 de março (Carnaval) e 9 e 10 de março (pós-Carnaval). Os blocos interessados devem se cadastrar no site, a partir desta terça até 19 de outubro.

O plano de operação ficou mais rigoroso. Todo bloco, cordão carnavalesco ou banda com previsão de público acima de 15 mil foliões deve apresentar plano de operação do desfile com estratégia de segurança, resgate, isolamento, orientação de público e equipe de produção -no último Carnaval, a regra valia para blocos com mais de 25 mil pessoas.

A prefeitura também especificou que blocos com estimativa de público superior a 5.000 pessoas devem ter equipe de apoio de um bombeiro civil, dois seguranças e equipe de produção com três membros. Os acima de 10 mil pessoas, deverão ter dois bombeiros civis, quatro seguranças e equipe de produção com cinco membros.

Outra novidade é que a empresa patrocinadora disponibilizará até R$ 1 milhão do valor total de recursos em veículos de som e ambulância para blocos comunitários -aqueles que tenham até 4.000 foliões e ao menos três anos de história.

A aprovação dos trajetos e horários dos blocos será feita com maior antecedência. Este ano, essa autorização veio 30 dias antes do início dos desfiles. Agora, o novo prazo é de até 60 dias antes do evento.

Já outras regras se mantêm. Os blocos poderão ter patrocínio próprio, além do oficial do evento, e não serão autorizados desfiles com uso de trios elétricos em zonas estritamente residenciais (as ZERs).

Cada desfile deverá ser registrado separadamente no site, com "descritivo do percurso proposto, data e horário, inserindo o máximo de informações e, se possível, anexar o arquivo digital correspondente com dados geográficos, formato 'kmz'".

Serão priorizados os blocos domiciliados na capital paulista e que apresentam histórico de desfiles e cadastramento nos anos anteriores -este último é critério de escolha especialmente nos casos em que dois ou mais blocos se cadastrem com o mesmo roteiro e horário.

Todos os aprovados terão apoio dos serviços da CET, sem cobrança de taxas, infraestrutura de banheiros e limpeza, segundo a prefeitura.

Os blocos que desistirem de desfilar deverão comunicar a decisão à subprefeitura até 70 dias antes do evento. Os que não comparecerem no dia do desfile sem aviso prévio "não poderão se inscrever no Carnaval de rua por dois anos consecutivos, sendo o nome de registro do bloco e o CPF do responsável arquivados para controle", afirma a governo municipal.