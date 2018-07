O BMS Motorcycle, principal evento do mundo das motos no sul do Brasil, chega a sua quarta edição, que acontece entre os dias 17 e 19 de agosto em Curitiba. Uma das novidades para este ano é o local: o quarto BMS Motorcycle será realizado na Usina 5, um antigo complexo industrial revitalizado para eventos multiculturais, com mais de 50 mil metros quadrados. As principais fabricantes do mercado estarão no evento deste ano, que também conta com um setor dedicado aos customizadores. Entre as demais atrações, provas de habilidade, pista de Dirt Track, apresentações musicais, estúdio de tatuagem e uma inédita pista de skate, entre outras.

Meio Ambiente

A Renault do Brasil encaminhou à reciclagem 100% dos resíduos plásticos gerados no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, em 2017. Foram, ao todo, 1.300 toneladas de materiais segregados e que, após reciclados, transformam-se em itens como equipamentos de proteção individual, embalagens e vassouras, entre outros. Estão incluídos neste total isopor e polionda, que também são polímeros plásticos.

Autopar

Uma das maiores feiras do setor automotivo do sul do país, Autopar - Feira de Fornecedores da Indústria Automotiva, chega a 9°edição, entre os dias de 06 a 09 de junho, no Expotrade em Pinhais. O evento reúne mais de 500 marcas de expositores nacionais e internacionais. Com a visitação de empresários, compradores da indústria automotiva, comerciantes de autopeças e acessórios, representantes de oficinas mecânicas, frotistas, profissionais do segmento de logística, entre outros.