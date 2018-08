BMS Motorcycle 2018 ocorre na Usina 5 com Campeonato BMS de Velocross

Redação Bem Paraná com assessoria

Um dos mais democrátivos eventos do universo duas rodas do país, o BMS Motorcycle, está chegando. Com data de início marcada para o dia 17 de agosto, Curitiba recebe a quarta edição do evento, que ocorre na Usina 5 – antigo complexo industrial que foi revitalizado e recebe os principais eventos multiculturais da capital paranaense –, com muitas atrações radicais e novidades exclusivas, até 19 de agosto.

Uma delas será a estrutura inédita com, aproximadamente, 500 metros de extensão, 8 metros de largura e que contempla as mais variadas retas e curvas, construída exclusivamente para a quarta edição do BMS, em parceria com a Federação Paranaense de Motociclismo, em que será realizada o 1º Campeonato BMS de Velocross.

“Esta será uma das atrações inéditas do BMS Motorcycle 2018 e estamos muito felizes em poder realizar este campeonato bem no coração de Curitiba, que estava sem um evento off road há 10 anos. Além disso, teremos uma das maiores premiações do Brasil e contaremos com 14 categorias com o objetivo de abraçar todos os amantes da modalidade”, comenta Leo Rosa, idealizador do Velocross BMS.

Serão 14 categorias no total, com crianças, mulheres, homens e modelo das motocicletas, que ocorrerão ao longo dos três dias do BMS. São elas: TR50F - até 7 anos; TR100F - até 10 anos), 65cc - té 12 anos; VXJR -até 15 anos; VXF (Feminina); VX1 -até 450cc importada; VX2 - até 250cc importada; VX3 Nacional - mais de 35 anos com motos de fabricação nacional; VX3 Especial- mais de 35 anos com motos importadas; VX4 Nacional - mais de 40 anos com motos de fabricação nacional; VX4 Especial- mais de 40 anos com motos importadas; VX45 – mais de 45 anos com motos importadas; Força Livre Nacional-motos nacionais com preparação livre; e 230cc Pró (motos nacionais com limite de 230 cc).

O prêmio de R$18 mil será dividido entre os vencedores(as) de cada categoria. As inscrições podem ser feitas neste site.



Confira a programação do Campeonato BMS de Velocross:

Sábado (18) – 10h às 14h30 – Treinos oficiais de todas as categorias;

15h às 20h – Corridas classificatórias;

Domingo (19) – 10h às 14h30 – Treinos oficiais de todas as categorias;

15h às 20h – Provas oficiais totalizando 13 baterias;



O BMS Motorcycle 2018 ocorre de 17 a 19 de agosto, na Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho), em Curitiba.



