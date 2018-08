De 17 a 19 de agosto, a Usina 5, antigo complexo industrial com mais de 55mil m², que foi revitalizado para a realização de eventos multiculturais na capital paranaense, recebe a quarta edição do BMS Motorcycle, o maior evento do universo duas rodas do Sul do Brasil e contará com atrações inéditas, como a Wall of Death e a pista Dirty Track.

“Girou, Ligou, Ganhou”,

A Renault apresenta nesta semana a maior ação promocional do mercado automobilístico, com mais uma edição do tradicional “Girou, Ligou, Ganhou”, que, pela primeira vez, em mais de dez anos de existência, dará 100 carros aos consumidores em todo o Brasil. Para potencializar a ação, Renault e McDonald’s se uniram para transformar os restaurantes em pontos de contato com a promoção da Renault.

Mais vendidos

O pódio dos carros mais vendidos no Brasil no mês de julho continua representado pelo líder Chevrolet Onix (16.856 emplacamentos), Ford Ka (9.558) e Hyundai HB20 (9.124. O trio também lidera os emplacamentos acumulados até o sétimo mês deste ano, com o hatch da Chevrolet somando 106.476 exemplares, enquanto os modelos da Hyundai e Ford acumulam 59.543 e 57.819 unidades, consecutivamente.