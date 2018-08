Uma das mais tradicionais promoções da cultura duas rodas do Sul do Brasil, o BMS Motorcycle, está com novo endereço e será realizado na Usina 5, um antigo complexo industrial revitalizado para eventos multiculturais da capital paranaense, com mais de 50 mil m2. A festa de duas rodas o BMS 2018 acontece neste final de semana de 17 a 19 de agosto. Na programação há espaço para atrações como Wall of Death, Dirt Track e uma arena de mais de 1.000m² dedicada à customização de motos, além de estúdio de tatuagem, shows de bandas, apresentações de Freestyle, Globo da Morte e pista de skate.nal Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), que mudou do sistema hidráulico para o elétrico. Pessoas das duas rodas não pode perder.

Óculos anti enjoo



Citroën apresenta SEETROËN, os primeiros óculos que elimina o enjoo. Chamado também de cinetose, estima-se que uma em cada três pessoas desenvolva os sintomas pelo menos uma vez na vida. Por conta disso, quando a empresa descobriu uma solução desenvolvida originalmente para os marinheiros, a marca vislumbrou uma oportunidade de estender sua utilização a todas as pessoas e meios – carro, ônibus, avião, entre outros –, criando o SEETROËN. Graças ao líquido em movimento nos anéis dispostos ao redor dos olhos, no sentido frontal (direita/esquerda), mas também no sentido sagital (para frente/para trás), os óculos recriam a linha do horizonte para resolver o conflito sensorial que dá origem ao enjoo. O dispositivo, já patenteado e testado, tem uma taxa de eficiência de 95%.

Como os óculos funcionam?

Use o SEETROËN assim que aparecerem os primeiros sintomas. Entre 10 e 12 minutos depois, o dispositivo permite que a mente se dessincronize com o movimento percebido pelo ouvido interno, enquanto os olhos se mantem fixos em um objeto imóvel, como um smartphone ou um livro. Retire os óculos e aproveite o resto da viagem. Utilizável para os adultos e crianças a partir dos 10 anos, os óculos não são equipados com lentes e podem ser compartilhados por todos os membros da família e colegas de viagem, além de permitir o uso, por cima, de óculos de grau.