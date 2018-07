BMW M5 2019 chega ao Brasil por R$ 694.950

A nova geração do BMW M5 2019 começa a ser vendida este mês no Brasil. Fabricado em Dingolfing, na Alemanha, o novo M5 desembarca no País com preço sugerido de R$ 694.950 e R$ 739.950, para a versão equipada com o Performance Pack. A nova geração do BMW M5 (F90) traz sob o capô o motor V8, de 4.4, a gasolina e dotado de tecnologia M TwinPower Turbo e apto a entregar 600 cavalos de potência, entre 5.600 e 6.700 rpm, com torque máximo de 76,4 kgfm. Acompanha a nova transmissão M Steptronic de oito marchas, equipada com Drivelogic, e da tração M xDrive. Faz de 0 (zero) a 100 km/h em meros 3,4 segundos e atinja velocidade máxima de 305 km/h, neste caso, com ajuda do pacote M Driver. Pela primeira vez, o BMW M5 disponibiliza a oportunidade de o motorista escolher entre a tração traseira (2WD) ou integral (4WD), por meio do inédito sistema de tração integral inteligente. A BMW também está disponibilizando no novo M5 o pacote de equipamentos exclusivo Performance Pack, que engloba teto de fibra de carbono, capa do motor M Carbon, pinças de freio douradas com o logotipo M e discos de freio de cerâmica perfurados M Sport, com 400 mm x 38 mm (dianteiros) e 380 mm x 28 mm (traseiros). Entre os principais destaques do novo BMW M5 estão as tecnologias assistentes de direção semiautônoma, entre elas os sistemas de assistência à condução e estacionamento, Driving Assistant Plus e Parking Assistant Plus, respectivamente, aptos a garantir dirigibilidade inteligente nas mais diversas situações de tráfego, como congestionamentos, trânsito lento ou longos deslocamentos. O pacote tecnológico do superesportivo inclui ainda painel de instrumentos digital multifuncional, que combina velocímetro, conta-giros, hodômetro e marcador de combustível, com informações de rota, chamadas telefônicas e entretenimento. O BMW M5 conta ainda com itens exclusivos como faróis Full-LED adaptativos, rodas de liga leve M Double-Spoke, de 20 polegadas; direção servo-assistida M Servotronic, capaz de assegurar maior agilidade em manobras de esterço; além de controles de tração e estabilidade e sistema de exaustão M Sport. O modelo da nova geração M5 é dotado de Sistema de Navegação Professional com BMW iDrive touch Controller, seletor sensível ao toque e preparado para reconhecer letras e sinais; tela de 10,25 polegadas também sensível ao toque; HD de 20 Gb para armazenamento de arquivos de áudio via USB ou CD; apresentação de mapas em satélite e gráficos em 3D; opção para gravar lista de destinos e rotas no GPS; comando de voz em português; e o BMW ConnectedDrive, um conjunto de funcionalidades acessível por meio de um SIM Card – o mesmo utilizado em telefones celulares – conectado à internet.