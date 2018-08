Com vendas confirmadas para o Brasil ao longo do próximo ano, o novo BMW Série 3 está passando pelos últimos testes antes da sua produção em série. O local escolhido é o lendário circuito de Nürburgring, também chamado “Inferno Verde”, situado nas redondezas de Frankfurt (Alemanha). No local, os protótipos ainda camuflados do sedã estão passando por uma ampla bateria de testes de resistência, onde são avaliadas as novas tecnologias que visam otimizar o desempenho dinâmico e o conforto do modelo — a essência do novo BMW Série 3. Dentre outras novidades, o modelo chegará mais tecnológico, conectado e com novo visual, ressaltando suas proporções equilibradas e linhas harmoniosas. O sedã à venda hoje no Brasil é produzido na fábrica catarinense de Araquari e recebeu pequenas atualizações em julho, mas permaneceu como linha 2018.



Novo Ford

A Ford será a primeira marca a lançar um veículo na Gamescom, a maior feira de jogos eletrônicos da Europa, que abre para o público no próximo dia 21, na Alemanha. O novo modelo de alto desempenho será revelado oficialmente durante o evento, em Colônia, reforçando a estratégia de diversificar os locais de apresentação de seus novos produtos, antes concentrados nos salões automotivos. Segundo a Ford, trata-se de um veículo desenvolvido para oferecer alto nível de diversão tanto em estrada como fora de estrada, que também será astro de um futuro videogame de corrida. Dentro do espírito da feira, o veículo poderá ser testado pelos visitantes em um avançado simulador 4D com experiência de direção incrivelmente realista, levando sua performance ao limite.

NTN 100 anos

A NTN - SNR está entre os três maiores fabricantes de rolamentos do mundo está completando 100 anos. No Brasil, a NTN - SNR vem estabelecendo-se como uma das maiores fornecedoras de rolamentos, com uma fábrica completamente automatizada em Fazenda Rio Grande no Paraná e outra em Guarulhos SP. No próximo dia 30 de agosto, a organização receberá clientes, convidados e colaboradores para uma comemoração dessa conquista.