BNDES teve prejuízo de R$ 1,1 bi na compra do Bertin, diz TCU

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O TCU (Tribunal de Contas da União) concluiu que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) teve um prejuízo de R$ 670 milhões (em valores de 2008) numa operação para a compra do frigorífico Bertin. Atualizada, a perda é de R$ 1,1 bilhão.

Em julgamento nesta quarta (12), a corte indicou como responsáveis por falhas no negócio o ex-presidente do banco Luciano Coutinho e vários outros dirigentes e técnicos. Será aberta agora uma tomada de contas especial, tipo de processo que visa confirmar a participação de cada um dos envolvidos nos danos ao erário, após ouvi-los, bem como o valor.

A JBS, que adquiriu a Bertin em 2009, também foi apontada como responsável pelas perdas.

Os citados têm 90 dias para apresentar suas defesas ou, caso não o façam, pagar o montante.

O BNDESPar, braço do BNDES para a aquisição de empresas, aprovou em 2008 aporte de R$ 2,5 bilhões para que a JBS comprasse a Bertin. Tornou-se, com isso, sócio minoritário da empresa.

O banco passou a ser dono de 26,92% das ações, mas o TCU sustenta que o valor investido equivalia a fatia maior de participação. "O BNDESPar pagou um valor excessivo pelas ações adquiridas", escreveu em seu voto o relator do processo, ministro Augusto Sherman.

Segundo ele, o BNDES entendeu na época que a Bertin tinha um valor de mercado maior que o real.

"Sob o enfoque da presente análise, é possível afirmar que essas falhas [do BNDES], e especialmente o efeito combinado das mesmas, resultaram em uma avaliação da Bertin não condizente com a realidade da empresa naquele momento, o que culminou em uma superestimativa do valor", afirmou ele.

"A recomendação de aprovação da operação nos termos em que realizada e a posterior aprovação da operação pela diretoria representaram dano imediato ao patrimônio do BNDES", acrescentou.

A reportagem ainda não conseguiu contato com Coutinho e os demais citados.