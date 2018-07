Boa Esporte surpreende, vence e impede a Ponte de chegar ao G-4 da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Boa Esporte surpreendeu a Ponte Preta na noite deste sábado (21), venceu, pelo placar de 2 a 1, e impediu a equipe de Campinas de entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Já pelo lado do Boa Esporte, a equipe mineira desencantou após oito jogos sem vencer. Foram cinco derrotas e dois empates.

O atacante Douglas Baggio abriu o placar aos 20min do primeiro tempo após falha de Léo Santos. Hélder ampliou para Boa Esporte aos 25min depois de um contra-ataque que não deu chances para o goleiro Ivan. A Ponte descontou no segundo tempo, com Júnior Santos, aos 14min.

A vitória, entretanto, não tirou o Boa Esporte da Lanterna, o time ocupa a 20ª posição, com dez pontos. A Ponte, com 24, perdeu a chance de entrar no G-4 do campeonato e está na sétima colocação da tabela.

O próximo compromisso dos times vai acontecer na terça-feira. A Ponte Preta recebe o Juventude, às 20h30, em Araraquara. O Boa Esporte, o Brasil de Pelotas, às 20h, no Olímpico.

No último jogo que fechou a 16ª rodada da Série B, o Oeste empatou com o Paysandu, por 2 a 2. A partida foi disputada neste sábado, na Arena Barueri.

Os gols do Oeste foram marcados por Pedrinho, aos 33min do primeiro tempo, e Carlinhos, aos 5min do segundo tempo. Já para o Paysandu, Thomaz aos 4min do primeiro tempo e William, aos 23min.

Com o empate, ambas as equipes continuaram em suas posições na tabela. Oeste, com 22 pontos, na 11ª, e Paysandu, com 18 pontos, na 14ª.

Na terça-feira, o Oeste encara o Londrina. O Paysandu joga contra o Guarani.