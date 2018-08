Bobardí uma equação de sucesso !

O restaurante Bobardí - um dos lugares mais charmosos de Curitiba - completa três anos com deliciosas novidades. Está aí um lugar que me deixa feliz e bem animada, só de pensar que estou indo lá. A equação é perfeita: ambiente cosmopolita com arquitetura elegante + trilha sonora da melhor qualidade + jazz ao vivo nas terças + uma adega dos sonhos + drinks ótimos + atendimento atencioso, multiplica isso com um cardápio nota 10. O resultado é igual a um lugar imprescindível. Agora quem está no comando da cozinha é o jovem chef Danilo Takigawa, que preparou um menu de aniversário impecável. O chef, com todo seu talento e criatividade, fez pratos comemorativos com ingredientes tipicamente brasileiros, servidos em cinco tempos.

A celebração começa com uma entrada fria, o Pato Laminado -magret de pato curado e laminado super fino, com coalhada seca, vinagrete de pepino e pão folha crocante. Em seguida, vem o Ravioli de Ricota -com manteiga de couve-flor, fios vermelhos de batata e amêndoas defumadas e a Pescada com Purê de Cará. O terceiro prato, Cordeiro com Mandioca Defumada (na foto acima) merece destaque. É servido o lombo de cordeiro mal passado, uma delicia, acompanha um demi-glace com cupuaçu, mandioquinha defumada, folhas de mostardas picles de cebola tostada. Esse prato tem que ficar no cardápio para sempre! Para finalizar a Mousse Assada de Chocolate. O menu degustação em comemoração ao aniversário, é servido só no jantar, por tempo limitado e sai a R$149 por pessoa (+10%).

Bobardí- Av. Munhoz da Rocha, 757 - Cabral Curitiba Reservas fone (41) 3057-3375