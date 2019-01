Bob’s reedita Parmesão Artesanal agora com carne de 160g

Redação Bem Paraná, com assessoria

Sucesso do Bob’s em 2018, o Parmesão Artesanal retorna ao cardápio da linha premium da rede, dessa vez com hambúrguer maior e exclusivo de 160g. A partir de terça-feira, dia 5 de fevereiro, todas as lojas da rede no país passam a oferecer o sanduíche composto por carne mais saborosa e suculenta, parmesão crocante, maionese de ervas, pão italiano assado na hora, bacon, alface e tomate. O produto estará disponível em primeira mão para os clientes Bob´s Fã a partir desta terça-feira, dia 29 de janeiro. Para aderir ao Bob’s Fã, basta acessar o site no celular e fazer o cadastro.

“O Parmesão Artesanal foi um produto muito elogiado pelos nossos consumidores. Agora ele volta em uma versão ainda melhor, unindo o parmesão crocante e a nova carne maior, mais suculenta e saborosa. Vamos proporcionar uma experiência única para o cliente com o hambúrguer de 160g!”, afirma Carlos Pollhuber, Diretor de Marketing da marca Bob’s.

O Bob’s valoriza a liberdade do consumidor e permite pedir um item “no capricho”. O cliente pode, em todas as lojas da rede, solicitar um ingrediente a mais de graça para qualquer sanduíche, exceto pão, carne e frango, e se servir de molho à vontade. A rede também tem refil de refrigerantes.

O material de marketing para as lojas contempla banner, display e vinhetas e a campanha estará disponível por tempo limitado.

História: O Bob’s, empresa genuinamente brasileira, com 66 anos de mercado, foi a primeira rede de fast food do Brasil. O norte-americano Robert Falkenburg trouxe dos Estados Unidos os conceitos mais modernos e inovadores do fast food, aos quais integrou o sabor do tempero brasileiro. A primeira loja foi inaugurada no burburinho de Copacabana em 1952 e rapidamente lançou moda, virando mania entre os cariocas e todos os brasileiros. Em 1984, foi iniciado o sistema de franquia.