Bobstore estreia na SPFW com bangue-bangue comercial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estreante na São Paulo Fashion Week, a Bobstore apresentou Andre Boffano e Samuel Santos como diretores criativos em uma coleção inspirada na pintora americana Georgia O'Keeffe mesclada aos códigos da marca.

A inspiração caubói aparece em camisas com detalhes em couro, calças e saias pespontadas, chapéus típicos e franjas, muitas franjas.

Os tricôs, antes volumosos e com golas amplas, surgem com um efeito tridimensional, mais justos ao corpo e com listras desconexas.

O couro, outra característica do DNA da Bobstore, foi aplicado pontualmente em vestidos assimétricos despontados. A bandana foi desmantelada e a estampa, aplicada em peças de seda.

Especialidade da dupla, antes juntos no comando da Modem, a alfaiataria faz sua estreia no menu da Bobstore com trench coats e calças de cintura alta.

Acessórios como cintos com fivelas, franjas e bolsinhas estilo coldre penduradas ganharam destaque.