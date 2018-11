Boca de urna aponta vitória de Ratinho Júnior no primeiro turno no Paraná

Redação Bem Paraná com informações do G1

Pesquisa de boca de urna do Ibope divulgada hoje aponta que o deputado estadual Ratinho Jùnior (PSD) deve ser eleito governador do Paraná no primeiro turno. Segundo o levantamento, Ratinho Jr teve 54% da preferência dos entrevistados, contra 18% de Cida Borghetti (PP) e 12% de João Arruda (MDB).

Veja abaixo o resultado da pesquisa:

Votos válidos

- Ratinho Junior (PSD): 54%

- Cida Borghetti (PP): 18%

- João Arruda (MDB): 12%

- Dr. Rosinha (PT): 8%

- Ogier Buchi (PSL) 5%

- Professor Piva (PSOL): 1%

- Professor Jorge Bernardi (REDE): 1%

- Priscila Ebara (PCO): 0%

- Geonisio Marinho (PRTB) 0%

- Professor Ivan Bernardo – 16 – PSTU 0%

Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

Data: 2/10/16

Número de entrevistados: 2.600 eleitores

Solicitante: Ibope

Registro Eleitoral: registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sob o protocolo

Nº PR-05072/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05229/2018.